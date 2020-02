Sanremo 2020, Vanessa Incontrada assente: «Ecco perché non sarò sul palco»

Il Festival di Sanremo 2020 sta per partire ma Vanessa Incontrada non sarà nel cast della kermesse musicale della città dei fiori. Si era molto parlato della sua presenza sul palco con Amadeus e adesso la showgirl spiega quali sono i motivi della sua assenza.

Alla base nessun problema personale o lavorativo, ma solo impegni pregressi: «Sarò impegnata a teatro – ha fatto sapere in un’intervista a Vero - Devo dedicarmi alla preparazione della tournée della commedia “Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?”, in cartellone proprio durante il Festival. Di conseguenze, in questo periodo, devo concentrarmi su altri progetti…».

Ultimo aggiornamento: 19:36

