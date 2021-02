Sanremo 2021, Celentano corteggiato dal Festival: incontro con Benigni sul palco dell'Ariston ?

Adriano Celentano corteggiato da Sanremo 2021. Il “Molleggiato” sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell’Ariston. Celentano manca dal Festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse canora. Lo riferisce Antonella Nesi dell'Adnkronos.

L’apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004. Secondo fonti qualificate la presenza di Celentano sarebbe legata ad un progetto molto particolare che potrebbe vedere sul palco un altro numero uno dello spettacolo italiano: Roberto Benigni.

Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del regista e attore premio Oscar, che l’anno scorso aveva partecipato al festival con una sua esegesi del Cantico dei Cantici. Qualcuno aveva ipotizzato, infatti, che Benigni, appassionato di Dante, al quale ha dedicato diversi spettacoli, avrebbe potuto portare all’Ariston un omaggio al poeta fiorentino, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte.

Ma le indiscrezioni erano state stroncate sul nascere dallo stesso Lucio Presta, manager degli impegni televisivi di Benigni e anche di Amadeus e considerato un po' il “deus ex machina” del festival. Ora l’ipotesi - non confermata- di un incontro sul palco tra Benigni e Celentano. I due non si incontrano nello stesso show da quando nel 2005 Benigni fu ospite di Celentano a ‘Rockpolitik’: insieme dedicarono una ‘lettera a Silvio Berlusconi’.

