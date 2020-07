Sanremo 2021, ecco le date. Torna la coppia Amadeus-Fiorello

Ultimo aggiornamento: 14:51

Squadra che vince, non si cambia. Un paradigma che vale anche per la prossima edizione del festival di. A condurre l'edizione 2021 tornerà la coppia formata da, che lo scorso anno aveva fatto registrare da record. Ad annunciarlo, il direttore di Rai 1,, durante la presentazione dei palinsesti Rai.Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus - ha detto Coletta - persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo»Se la squadra alla conduzione sarà la stessa, il cambiamento è invece previsto per le date del festival. Salini ha infatti annunciato chenella speranza che per quella data si possa fare «con la formula tradizionale». Rispondendo a chi chiedeva se Rai stesse approntando per il festival un 'piano b' di convivenza con Covid, Coletta ha detto: «Sanremo piano b non è Sanremo. Per questo abbiamo deciso di differire il festival da febbraio al 2-6 marzo, proprio perché speriamo per quella data di poterlo fare in formula tradizionale. Dopodiché stiamo pensando anche ad altre soluzioni ma crediamo che Sanremo debba essere Sanremo»