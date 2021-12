Sanremo 2022, da Gianni Morandi a Emma: ecco i nomi dei Big in gara. Le indiscrezioni sul cast

L'annuncio ufficiale ancora non è arrivato ma trapelano già i primi nomi in gara al Festival di Sanremo 2022. A rivelarli ci ha pensato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Motori caldi per la kermesse che vede di per la terza volta come direttore artistico Amedeus che partirà il 1° febbraio. Nella rivista in uscita oggi spuntano fuori i nomi dei primi big che saliranno sul palco dell'Ariston per sfidarsi per la 72esima edizione del Festival. Dalle indiscrezioni di "Chicche di Gossip", i nomi usciti (in via ufficiosa) non dispiaceranno affatto ai telespettatori. Sicuramente in gara ci saranno dei nomi della scuola di Maria De Filippi.

Sanremo 2022, ecco il cast

Pare ci sarà un ritorno di Emma Marrone, che dopo l'esperienza di X Factor sarebbe pronta a rimettersi in gioco. Attesissimo, soprattutto dalle fan, Aka7even, che tornerà su un palco italiano dopo aver trionfato come Best Italian Act agli MTV EMAs 2021. Presenti anche Elisa, Fabrizio Moro e Giusy Ferreri.

Anche i Super Big

Amadeus questo anno avrebbe puntato a Super Big è così che spunta fuori il nome di Gianni Morandi. e voci parlavano anche di Massimo Ranieri, ma nessuna conferma al momento. Intanto, potrebbero affiancarsi anche Le Vibrazioni, i Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Giusy Ferreri, Il Tre ed infine (per ora) Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.