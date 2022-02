Sanremo, ecco Maria Chiara Giannetta: «Dopo Drusilla sarà durissima»

Sanremo 2022, stasera tocca a Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction Rai Blanca. E in conferenza stampa scherza: «Sono una fan di Drusilla Foer, speravo di non esserci io sull'Ariston dopo di lei, sarà durissima».

Sulla scelta della Giannetta, Amadeus si sbilancia: «Mi lascio guidare dall'istinto, nessuna di loro era una mia vecchia conoscenza; mi lascio guidare da quel che percepisco da ognuna di loro. Maria Chiara Giannetta è una ragazza che mi piace per come si pone, per il suo sorriso; e piace molto alla gente perché è percepita come la tua amica che ti fa dire 'caspita, quanto è brava!', come l'attrice della porta accanto».

«Ogni intervento degli ospiti sul palco di Sanremo 2022 è condiviso, pensato, voluto, con il desiderio di portare il meglio e di dare il massimo», ha sottolineato il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo. «Sono davvero felice per la risposta del pubblico anche alla serata con tutti i 25 big in gara: grazie a tutti gli artisti saliti sul palco e agli ospiti, che hanno messo grandissimo entusiasmo e collaborazione - afferma Amadeus - Si è creato proprio un bel clima con un grande gruppo».