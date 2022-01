Sanremo 2022, la serata cover: Lauro con Berté, Irama con Grignani. Ranieri omaggia Pino Daniele

Da Loredana Bertè a Gianluca Grignani, da Nek a Fiorella Mannoia, da Arisa a Malika Ayane. E poi sorprese come Vinicio Capossela, al suo esordio al Festival di Sanremo, e Cosmo. Si allunga la lista dei big della musica italiana che vedremo al Festival di Sanremo 2022, oltre ai già annunciati Gianni Morandi, Emma, Elisa, Massimo Ranieri, tra i 25 big in gara. Questa sera al Tg1 il conduttore-direttore artistico Amadeus ha svelato l’elenco delle cover che i big canteranno durante la quarta serata del Festival, quella di venerdì 4 febbraio, scelte dal repertorio italiano e internazionale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90, e anche i nomi degli ospiti scelti dai 25 big.

Sanremo 2022, la guida completa: ecco tutti i superospiti, le conduttrici, i cantanti e i le canzoni in gara

Sanremo 2022, canzoni e ospiti della serata delle cover

Le Vibrazioni canteranno “Live and let die” di Paul McCartney con la band di Sophie and the Giants, Ditonellapiaga e Donatella Rettore omaggeranno Caterina Caselli con “Nessuno mi può giudicare”, Michele Bravi ricorderà invece Lucio Battisti con “Io vorrei… Non vorrei… Ma se vuoi”. Ancora tributi, come quello di Massimo Ranieri a Pino Daniele su “Anna verrà” in duetto con Nek, quello di Tananai a Raffaella Carrà su “A far l’amore comincia tu” in duetto con Rosa Chemical e quello di Iva Zanicchi a Milva sulle note di “Canzone”, la canzone di Don Backy e Detto Mariano che l’82enne Aquila di Ligonchio eseguirà nella versione della rossa interprete. Rkomi proporrà un medley di canzoni di Vasco Rossi e sarà accompagnato dai Calibro 35. Fabrizio Moro canterà “Uomini soli” dei Pooh. Giovanni Truppi porterà per la prima volta al Festival di Sanremo in oltre trent’anni di carriera Vinicio Capossela: insieme canteranno “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André.

Elisa canterà “What a feeling” di Irene Cara, dalla colonna sonora di “Flashdance”. Noemi farà ascoltare “(You make me feel like) A natural woman”, resa celebre da Aretha Franklin. Ana Mena proporrà un medley di hit con Rocco Hunt, con il quale ha inciso tormentoni estivi come “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso”. Medley anche per Gianni Morandi (i titoli dei brani non sono stati svelati), mentre Achille Lauro canterà “Sei bellissima” con Loredana Bertè. Dargen D’Amico ha scelto “La bambola” di Patty Pravo, Emma “…Baby one more time” di Britney Spears, che canterà con Francesca Michielin (dirigerà l’orchestra per lei al Festival).

Mahmood e Blanco duetteranno su “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, Matteo Romano canterà con Malika Ayane “Your song” di Elton John. Yuman punta sulla classe: quella della pianista Rita Marcotulli, con la quale rileggerà “My way” di Frank Sinatra. Aka 7even canterà “Cambiare” di Alex Baroni con Arisa, Sangiovanni “scomoda” Bertoli: canterà “A muso duro” con Fiorella Mannoia. Irriverenza ed ecletticità per La Rappresentante di Lista, che porterà all’Ariston Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra per una cover di “Be my baby” delle Ronettes. Highsnob e Hu duetteranno con il rapper Mr. Rain su “Mi sono innamorato di te” di Tenco, Giusy Ferreri rileggerà “Io vivrò senza te” di Battisti con Andy dei Bluvertigo, Irama duetterà con Gianluca Grignani su “La mia storia tra le dita”.