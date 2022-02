Sanremo, il picco di ascolti con Achille Lauro e la lettera a Loredana Bertè

Ancora ascolti boom per il Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, che ieri ha sfiorato gli 11 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 60,5% di share e picchi di 16,3 milioni e 67,3%. Ma quando si è registrato il picco di ascolti e di share durante la serata di ieri, dedicata alle cover?

Sanremo, gli ascolti della serata cover: 11,3 milioni e 60,5% di share. Stracciati i numeri del 2021

Sanremo 2022, il picco di ascolti e share nella serata cover

Durante la quarta serata del festival il picco di ascolti in valori assoluti è stato raggiunto alle 22.15, con 16 milioni 388 mila spettatori incollati a Rai1 nel momento Achille Lauro ha regalato le rose rosse a Loredana Bertè e Amadeus ha letto il biglietto con la dedica. Alle 23.25 invece il picco in share, pari al 67.3%, durante lo scambio tra Jovanotti e Amadeus. I contatti complessivi durante la quarta serata sono stati 26 milioni 171 mila; i minuti visti in media 106 (rispetto ai 92 dell'anno scorso) con una permanenza del 43.5% (34.3% nel 2021).