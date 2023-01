Sanremo 2023, Amadeus e l'annuncio mai arrivato a Domenica In. Mara Venier perde le staffe: «Ma a me una cosa la dici o sono Cenerentola?»

Amadeus dal teatro Ariston si collega con Mara Venier a Domenica In, in attesa del grande appuntamento di Sanremo 2023, in diretta dalla città dei fiori a partire dal 7 febbraio. Dopo l'anticipazione di Fiorello a VivaRai 2 in cui aveva annunciato un'ospite donna di origine italiana («non è Lady Gaga»), si attendeva una nuova rivelazione sul Festival da parte del direttore artistico.

Sanremo, Amadeus e l'annuncio mai arrivato

Le tessere del puzzle di Sanremo 2023 si uniscono in attesa dell'evento televisivo dell'anno. Una quaresima laica fatta di spoiler e grandi annunci, avvenuti per lo più tramite l'amico e compagno di avventure di Amadeus, Rosario Fiorello. A bocca quasi asciutta sembra invece essere rimasta la regina della domenica Mara Venier, che dopo 30 minuti di collegamento con il direttore artistico a Domenica In attendeva anche lei la sua fetta di anticipazioni. «Ma una a me me la dici o sono Cerentola?», sbotta durante la diretta. «No non è che sei Cenerentola però fin quando la cosa non è concreta non si può dire», risponde lui.

Dopo qualche esitazione finalmente un annuncio arriva, tuttavia passato quasi in secondo piano, diverso da quello che ci si aspettava: «Nella serata di sabato avremo tra gli ospiti Gino Paoli». Nessuna risposta dunque all'interrogativo riguardante l'ospite di origini italiane annunciato a VivaRai2.

Gino Paoli si aggiunge così agli ospiti della 73esima edizione del Festival pronti a celebrare la storia della musica italiana. Sull'Ariston ci saranno anche Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri e Peppino di Capri.

Un impegno di 6 mesi

Amadeus racconta poi in studio la difficoltà nell'organizzazione di un evento come quello del Festival: «Sanremo richiede un impegno di 6 mesi, iniziamo la mattina presto e finiamo la sera tardi. Siamo una squadra molto forte e io mi diverto, quando entri in questo teatro è impossibile non avere un'emozione». E aggiunge: «C'è emozione e curiosità, essendo 5 ore di diretta tutto può succedere. Non vediamo l'ora di farvi ascoltare le canzoni».

L'annuncio della conduzione

Il direttore artistico ricorda il momento in cui gli fu comunicata la sua conduzione del Festival 2020. «Quando me lo hanno proposto era il 2 di agosto ed ero in vacanza in Spagna, a Madrid, con Giovanna e Josè, io avevo spaccato il cellulare e lo avevo lasciato in albergo. Ad un certo punto Giovanna di ritrova 30/40 messaggi in cui mi cercavano tutti, l'amministratore delegato, la direttrice Rai. Ho pensato che fosse successo qualcosa. Ho pensato "mi hanno cacciato", non ho pensato a Sanremo. Quando me lo hanno detto sono rimasto, ero in costume, Mi è stato chiesto subito un collegamento col TG1 e ho cercato una maglietta per diventare più presentabile».

Amadeus ricorda poi i consigli datigli da Pippo Baudo: «Fortunatamente non vivo il lavoro con ansia, sono ansioso a livello personale. Faccio quello che ho sognato di fare fin da ragazzo. Cerco sempre di trasmettere tranquillità perchè noi siamo al timone di un evento, ma io non sto facendo il cardiochirurgo, sto facendo un varietà. L'insegnamento che mi ha dato Baudo è: "Ricordati che devi seguire tutto, mettere la tua impronta sul Festival, devi fare solo ciò di cui sei convinto, a partire dalle canzoni in gara"».

La scelta delle canzoni

«Io non ci dormo la notte, letteralmente, per scegliere le canzoni, a volte mi addormento con le cuffiette perchè le devo ascoltare. Ho ricevuto quest'anno 500 canzoni tra i big e ne ho scelte 28, le sento decine e decine di volte. E' anche una scelta sofferta perchè riconosco la responsabilità di poter cambiare la vita a un artista. A volte faccio dei cambiamenti all'ultimo secondo. Mi dispiace per chi rimane fuori, ma lo faccio con onestà».

Fiorello, compagno di palco

Infine la celebrazione del suo compagno di avventure Rosario Fiorello, che si collega in video con Mara Venier. «Non avrei mai potuto fare i festival che ho fatto senza Fiorello. - dice Amadeus - Lui porta un'energia bellissima a teatro e quando c'è lui io sono tranquillissimo. So che è tutto sotto controllo, qualsiasi cosa può accadere lui la fa diventare spettacolo. Io non so mai davvero cosa faccia, lui non me lo dice, a lui diverte che io non sappia».