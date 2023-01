Sanremo 2023, i Pooh e il tributo a D'Orazio nella prima puntata, Zelensky in collegamento, le conduttrici: tutto quello che vedremo

I Pooh saranno ospiti della prima serata di Sanremo 2023 con un tributo alla loro storia e a Stefano D'Orazio, il batterista della band scomparso nel 2020. Lo ha annunciato Amadeus in collegamento da Milano con Fiorello a Viva Rai2. Sul palco anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato gli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hit della band e sarà anche «un omaggio a Stefano». Manca sempre di meno all'appuntamento con Il Festival, in programma dal 4 al 9 febbraio, e si annunciano importanti novità.

Le conduttrici

Dopo Chiara Ferragni (madrina della prima e dell'ultima serata) e di Francesca Fagnani (che affiancherà Amadeus nella seconda serata): giovedì 9 febbraio accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi ci sarà la 24enne pallavolista Paola Egonu, campionessa dell'Italvolley, mentre venerdì 10 all'Ariston arriverà il brio della 43enne attrice, conduttrice e scrittrice fiorentina Chiara Francini.



Zelensky

Il presidente dell'Ucraina Zelensky sarà ospite del Festival. Lo ha annunciato Bruno Vespa. «Sapevo che voleva venire a Sanremo in collegamento. Ne ho parlato con Amadeus e gli ho detto: La aspettiamo nella serata finale. Non l'avrà presa benissimo la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, legatissima parla la sua carriera al mondo degli esteri. Lo scorso maggio il presidente dell'Ucraina era stato ospite, sempre in video, del Festival di Cannes: Sono convinto che il dittatore perderà, aveva detto, riferendosi a Putin.

E chissà che a questo punto non arrivino anche i Kalush Orchestra, la band ucraina che l'anno scorso ha trionfato all'Eurovision di Torino.

Gli ospiti internazionali

Nello studio del Tg1 mercoledì 8 febbraio arriveranno i Black Eyed Peas. «Faranno ballare l'Ariston e i telespettatori a casa», annuncia Amadeus.