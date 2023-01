Sanremo 2023, chi ci sarà nella serata dei duetti? Fedez con gli Articolo 31, la Cuccarini con Olly: le ultime indiscrezioni

Non c'è ancora nulla di ufficiale. Ma venerdì, nella serata delle cover, a Sanremo 2023 potrebbero esserci dei duetti d'eccezione. In attesa che Amadeus annunci definitivamente gli ospiti nella serata dei duetti, "Il Giornale" spoilera diversi nomi eclatanti.

I duetti: i nomi in pole position

Il più eclatante è quello di Fedez che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere in scena con gli Articolo 31 di J-A. Poi, sempre stando alle voci che circolano in questi giorni, arriverà anche Noemi che canterà con Mara Sattei. Anche Tananai punta su di un nome di prestigio come Don Joe che, dopo i Club Dogo, ha consolidato una carriera da rapper credibile». Il Giornale rivela anche che «Gianluca Grignani aveva progettato di cantare con Piero Pelù ma tutto è poi tramontato e adesso si cerca un altro partner.

Una bella sorpresa - aggiunge - saranno Olly e Lorella Cuccarini. E ancora: Rosa Chemical dovrebbe essere sul palco con Rose Villain, al secolo Rosa Luini, milanese classe 1989, rapper che a maggio si è sposata a New York con il produttore discografico Sixpm. I Colla Zio saranno con Ditonellapiaga (l'anno scorso in gara con Donatella Rettore), i redivivi Modà si esibiranno in un 'matrimonio rock' con Le Vibrazioni. Madame molto probabilmente si esibirà con Izi, al secolo Diego Germini, e Shari, come nella vita privata, avrà al proprio fianco Salmo».

Il "Giornale" ipotizza anche Leo Gassmann con Edoardo Bennato, Gianmaria con Manuel Agnelli, Sethu con Bnkr44, Luca D'Alessio (Lda) con Alex Britti. Infine, è probabile che Carla Bruni, che l'Adnkronos ieri ha dato in arrivo all'Ariston, possa essere l'ospite di un duetto, visto che attualmente non ha dischi in promozione. L'annucio di Amadeus è atteso nei prossimi giorni. Solo allora si saprà la verità.