Sanremo 2023, il monologo di Chiara Ferragni: «Dagli haters alla maternità». I rumors (anche sull'abito che indosserà la prima serata)

Sanremo 2023 i motori sono caldi. Tutto è pronto per l'inizio della kermesse canora che andrà in scena all'Ariston dal 7 all'11 febbraio. Molto è stato già svelato ma quello che rimane top secret sono gli interventi che gli ospiti faranno al Festival. Ma i rumors fanno un gran rumore. E la più "chiacchierata" è lei: Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale sarà co-conduttrice, come sappiamo, della prima serata (7 febbraio) e dell'ultima (11 febbraio) è già sappiamo che sfoggerà abiti Schiapparelli e Dior. Ora scatta anche il toto-monologo.

Sanremo 2023, il monologo di Chiara ferragni: i rumors

Nella prima serata - come poi faranno anche le sue colleghe Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini - la Ferragni porterà sul palco del Teatro Ariston un momento di riflessione e di racconto. Anche se il contenuto è segreto, Ferragni - secondo rumors raccolti dall'Adnkronos - dovrebbe portare al festival gioie e dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma con enorme esposizione social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con haters e leoni da tastiera all'empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una copertura mediatica dell'esistenza per tanti versi senza precedenti.

L'abito scelto per la prima serata

Sempre secondo voci insistenti raccolte dall'Adnkronos, uno degli abiti di scena che Chiara Ferragni indosserà nella prima serata del festival (l'imprenditrice ha già fatto sapere che a Sanremo sarà vestita da Schiaparelli e Dior ma non si conoscono i dettagli) dovrebbe essere parte integrante del suo discorso all'Ariston, ma non è chiaro se si tratterà di un abito-scultura o di un abito che recherà delle scritte. In attesa di sapere se le voci che circolano rispondano alla realtà, chi ha ascoltato le prove nei giorni scorsi racconta di una Chiara molto tesa (come lei stessa sta raccontando a più riprese sui social) ma di un monologo molto apprezzato nei contenuti.

Non ci resta che attendere il 7 febbraio e vedere se quel tremore delle gambe sarà la sua forza oppure no. Noi le facciamo i migliori auguri.