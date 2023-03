Passi la sfuriata floreale di Blanco sul palco dell'Ariston. E un occhio si può anche chiudere, si vedrà, sul balletto hot e fluido in fascia protetta di Rosa Chemical e Fedez. La pubblicità occulta, fuori programma, questa invece no. Costerà più caro del previsto Sanremo 2023 alla Rai. L'Agcom è infatti pronta a sanzionare la televisione pubblica. Oggi l'autorità garante per le comunicazioni guidata da Giacomo Lasorella si riunirà e ascolterà il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Ed è quasi certo che dovrà dare una brutta notizia alla Rai: una multa salata per diversi casi di pubblicità nascosta che durante il Festival hanno violato il Tusmar, il Testo unico dei servizi audiovisivi. Sanzione minima 10mila euro, massima 253mila. Ma «sarà più massima che minima», fa sapere chi ha seguito il dossier.

Diverse le violazioni contestate. A partire dalle dirette Instagram di Chiara Ferragni e Amadeus sul palco dell'Ariston e l'apertura di un nuovo profilo sulla piattaforma social al conduttore, che in un solo giorno ha raggiunto un milione di follower. Per l'Agcom, un indebito spazio pubblicitario, per di più di fronte a 12 milioni di telespettatori. E siccome di un contratto di sponsorizzazione con Instagram non vi è traccia, si configura un mancato incasso e un danno erariale alla Rai. Simili addebiti saranno avanzati per altri casi di pubblicità occulta rilevati. Come le riprese della nave di Costa Crociere in cui è mancata la scritta «messaggio promozionale». La Rai avrà trenta giorni per inviare «controdeduzioni», ma la multa scatterà lo stesso. Una grana per il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. E per lo stesso Ad Carlo Fuortes, a un passo dall'uscita dall'ultimo piano di viale Mazzini