Sara Croce a Rivelo attacca Cristiano Ronaldo: «Ci prova con tutte», e su Andrea Damante...

. Altro che Bonas, Sara Coce è cattivas. Gioco di parole a parte nella puntata in onda su Real Time giovedì 27 febbraio, la Croce ha confidato aqualche dettaglio della sua vita sentimentale.Non ha peli sulla lingua Sara Croce, Bonas di Avanti un altro ed ex madre natura. Ospite nel salotto di Rivelo in onda su Real Time a confessato a Lorella Boccia: «Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non. Una persona a me conosciuta ha dato a lui il mio numero; un giorno mi scrive: Sono Cristiano, usciamo? Ti vengo a prendere?. Su whatsapp non aveva la foto e non credevo fosse lui, allora per dimostrarmi che fosse il vero Cristiano Ronaldo mi scrisse: Ti blocco e sblocco su Instagram. Era lui! Ho iniziato a parlarci. Penso che mettersi con un calciatore sia sinonimo di corna».Ma nella vita ella splendida Madre Natura c'è stato anche un altro incontro, quello con Andrea Damante: «La mia amicizia con Andrea? Lui suonava in discoteca, sono andata in console ed abbiamo passato una bella serata. Lui ci ha provato, ma io ho detto no, ero ancora un po' in subbuglio per il mio ex. La volta successiva abbiamo fatto un week-end al mare, è scappato un bacio. Poi siamo andati a Ibiza, io sono partita per Los Angeles, torno e lui mi dice che 'abbiamo due vite diverse'. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio. Non ero innamorata».