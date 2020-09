Sara Cunial tenta di baciare l'inviato di Piazzapulita: «La mascherina non serve»

Torna a far parlare di sé la parlamentare Sonia Cunial, ex Movimento 5 Stelle, già passata agli onori delle cronache durante il lockdown per le sue opinioni controverse riguardo la pandemia di coronavirus. La Cunial, per dimostrare che «non c'è bisogno della mascherina», ha tentato di baciare Alessio Lasta, inviato della trasmissione Piazzapulita, che stava cercando di intervistarla proprio con argomento Covid.

È quanto mostra un video, postato dall'account della stessa trasmissione, contenuto in un servizio più ampio che andrà in onda questa sera. Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli, torna infatti questa sera alle 21.15 su La7 e dedicherà la prima puntata proprio al coronavirus con una lunga inchiesta sui negazionisti del Covid.



++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un'inchiesta sui negazionisti del covid.

21.15, La7. pic.twitter.com/x4UYg1oNeE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) September 10, 2020

Il video mostra il giornalista mentre tenta di parlare con la Cunial e viene assalito dalla parlamentare che tenta di baciarlo. «Lo sai che ti stai ammalando mentre usi la mascherina?», ha detto la Cunial, apostrofando il giornalista nel corso della discussione, che si è poi tramutata in alterco. «Deve mantenere rispetto per i 35mila morti», ha ribattuto Lasta.

Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA