Le Sardine aprono Amici 19: «Coltiviamo la bellezza perché salverà il mondo»

Le Sardine aprono il serale di Amici 19.Lorenzo Donnoli de le Sardine commuove il web: «Ho pensato ad una cazzata... che era meglio morire» .Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Lorenzo Donnoli sono i tre esponenti delle sardine ospiti nella prima puntata di Amici 19 che hanno tenuto un discorso sull'odio.



Le Sardine aprono il serale di Amici 19. Inizia Jasmine Cristallo «Non avrei mi pensato di essere qui, forse perchè non so ballare. Dobbiamo fare attenzione perchè c'è chi usa la paura per ottenere consensi e a questo dobbiamo dire basta, dobbiamo coltivare bellezza, perchè la bellezza salverà il mondo»

Lorenzo Donnoli ha 28 anni ed è affetto della sindrome di Asperger: «Non è facile essere se stessi soprattutto se sei autistico... io ho pensato ad una cazzata che era meglio morire piuttosto che essere se stessi e invece no! E' una figata essere se stessi. In un mondo in cui una ragazzina come me, Greta viene sbeffeggiata per la sua condizione, noi non possiamo rimanere immobili. Cambiare noi stessi è gratis. Ci sono due cose che ci salvano, la conoscenza e l'amore».

Chiude il monologo Mattia Santori: «Ottant'anni fa una ragazzina in un campo di concentramento sognava di essere una farfalla, qualche anno dopo un altro uomo sognava l'uguaglianza tra bianchi e neri. Tutte queste persone avevano in comune la paura. Abbiate paura ma superatela ogni giorno perchè la bellezza è a portata di mano»

Ultimo aggiornamento: 22:12

