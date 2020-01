Sasamen ora vola anche nella Rete: record di contatti sul Mattino.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sasamen vent'anni dopo esplode anche sul web. Il supereroe goffo e imbranato che ha deciso di lasciare il suo rifugio per tornare a volare nei cieli della città, la parodia napoletana di Superman, totalizza numeri da record su ilmattino.it e sui canali Facebook, Instagram e YouTube del nostro quotidiano. La puntata d'apertura della serie (che va in onda anche su alcune tv campane, Più Enne, Canale 9, Tv Luna, Televomero, Canale 8, Tele A,) attraverso la quale la Max Adv di Massimiliano Triassi ha rispolverato il personaggio creato a fine anni '90 per «Telegaribaldi» dai Teandria e Lello Marangio, è stata vista sul sito del «Mattino» da 160.000 utenti, mentre le persone raggiunte sono state 450.000, con 6.000 interazioni in due giorni. «In Internet si viaggia a pillole di due minuti per raggiungere un numero alto di visualizzazioni, funziona tutto sulla velocità, e quindi che una puntata da 17 minuti faccia questi numeri in 48 ore questi è davvero straordinario», sottolinea Rosario Verde, il quarantottenne attore partenopeo che ha reindossato i panni del supereroe verace.«È piaciuto tantissimo, abbiamo dei feedback davvero stupendi, ricevo messaggi di gradimento in quantità industriale e la cosa fantastica è che è stata vista da tanti bambini, evidentemente guidati dai genitori, che 20 anni fa erano dei tifosi di Sasamen. C'è un bimbo di 5 anni, Rocco, che mi sta scrivendo di continuo e la cosa mi emoziona», prosegue il comico. Lunedì prossimo a questo punto si attende con ansia la seconda puntata, sempre in rete alle 12: «Vi posso anticipare che è ancora più divertente della prima, che è stata introduttiva. Ci sono più effetti speciali e una serie di trovate comiche molto efficaci, non posso anticipare cosa accadrà ma il tema è standard. In questa nuova edizione non ci sono vecchiette da assistere o casi intricati da risolvere, ma la città da difendere contro il malavitoso interpretato da Germano Bellavia. Intorno si muovono figure strampalate come il commissario di polizia, ovvero Lello Musella il cui lavoro viene rovinato dal suo subalterno, inetto e inaffidabile, che è interpretato da Salvatore Turco, anche autore assieme a Marco Lanzuise, che stavolta è mio cognato. E poi ci sono una serie di partecipazioni di attori che cambiano di volta in volta».Dai social un plebiscito, anche se c'è qualcuno che preferiva il Sasamen più ruspante: «Si, c'è stato qualcuno che ha affettuosamente contestato il Sasamen del terzo millennio, accusato di essere troppo perfetto. Loro preferivano quello con i presunti superpoteri, succube della mamma. Ma riproporre quel clichè sarebbe stato anacronistico. I giovani, che sono i principali utenti del web, l'avrebbero snobbato», spiega Verde. Il segreto del successo? «La nostalgia dei bambini di vent'anni fa che lo hanno accolto con affetto e la curiosità dei giovanissimi. E, poi, Sasamen incarna il clichèt di un certo tipo di napoletano, un po' cialtrone, scansafatiche, opportunista. Va ad aiutare chi è difficoltà e sta subendo una rapina e poi scrocca 100 euro di ricompensa, prova a evitare un atto criminale e invece combina guai peggiori».