Domenica In, Paolo Fox ad Alessandro Haber: «Se puoi andare, vattene»

«Se puoi andare vattene», ha risposto così Paolo Fox ad Alessandro Haber durante la puntata di Domenica In dedicata all'Oroscopo 2020. L'attore, ospite di Mara Venier, aveva raggiunto l'astrologo nello spazio dedicato alle previsioni per parlare degli ultimi segni zodiacali, ma ha esordito con l'atteggiamento che da sempre lo contraddistingue sottolineando il suo scetticismo: «Menti bene perché sai di mentire. Sappi che non crederò mai a tutto quello che dirai. Anzi se posso andare...»

Paolo Fox, noto per il suo saper replicare con garbo senza farsi mai cogliere impreparato, ha risposto: «Se puoi andare vattene... Il Capricorno sta bene se sta da solo e infatti è il segno degli eremiti». Una battuta che dà il La per parlare delle caratteristiche del segno di Haber, che poi - sorprendendo tutto il pubblico e la padrona di casa - chiede come andrà il suo spettacolo in primavera.

Paolo Fox è abituato a siparietti simili in diretta televisiva. Tante, infatti, le piccole scaramucce a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli. L'ultima proprio all'inizio della puntata del programma condotto da Mara Venier, quando l'astrologo ha sottolineato proprio la permalosità del cancerino Magalli.

