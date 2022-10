Scampia e il rilancio delle periferie: il dibattito nel talk «La Notizia in Comune»

Scampia e il rilancio delle periferie: si concentra su questi argomenti di attualità l'approfondimento settimanale del talk televisivo prodotto dalla Max Adv di Massimiliano Triassi e coordinato della redazione giornalistica de «La Notizia in Comune». La puntata andrà in onda sull'emittente regionale Canale 8 giovedì 3 novembre alle ore 23.00 e in replica venerdì 4 novembre alle ore 08.00. Con la giornalista Matilde Andolfo, che conduce la trasmissione, si discuterà, nella prima parte del talk, della recente inaugurazione dall'università a Scampia e delle prospettive future del quartiere a nord di Napoli. In studio ci saranno: Luciano Acciavatti, Ciro Corona, Luca Cascone, Luca Gallone.

Nella seconda parte della trasmissione il dibattito si amplia sul rilancio delle periferie urbane e ne parleranno Sandro Fucito, Valentina De Ponte, Luca Trapanese, Antonio Piccolo. In studio anche Nicola Spanò.