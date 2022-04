Scene da un matrimonio, nuovo appuntamento domenica 3 aprile: tutte le anticipazioni

Domenica 3 aprile, alle ore 14:20, su Canale 5 nuovo appuntamento con la seconda edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Miriana e Vito a Bari.

Scene da un matrimonio, le anticipazioni

Miriana e Vito si conoscono di vista da sempre perché vivono nello stesso paesino di Adelfia, vicino a Bari, ma hanno avuto l’occasione di incontrassi veramente solo un anno e mezzo fa quando lui è andato a riparare la caldaia a casa di lei.

Scene da un matrimonio, al via la seconda edizione con Anna Tatangelo

Per Vito non è stato facile conquistarla: Miriana, infatti, era sulla difensiva e, già mamma di una bambina di nove anni, da tempo aveva perso fiducia negli uomini. Vito però non si è arreso e con molta tenacia è riuscito a conquistare il suo cuore. Gli sposi festeggeranno la loro unione insieme ad amici e parenti in una bellissima masseria nei pressi di Noicattaro (Ba).