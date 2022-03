Scene da un Matrimonio: Anna Tatangelo torna sabato con un doppio appuntamento

Torna su Canale 5 “Scene da un Matrimonio” con Anna Tatangelo. Al via la seconda edizione eccezionalmente con un doppio appuntamento: sabato 19 marzo alle 14:10 e domenica 20 marzo alle ore 14:30. Nel corso delle prime due puntate Anna Tatangelo è in Puglia per raccontare la storia d’amore di due giovani coppie che dopo non poche difficoltà sono riuscite a coronare il loro sogno d’amore.

In particolare, sabato la conduttrice si trova a Taviano per seguire le nozze di Chiara e Andrea che festeggeranno in uno splendido castello del ‘500 immerso nella campagna salentina. Mentre, domenica è a Tuglie in provincia di Lecce per il matrimonio di Valeria e Carmine che accoglieranno i loro ospiti nella splendida residenza di Villa Vergine.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia del programma è di Aldo Iuliano. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.