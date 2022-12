Sconcerti morto, scontro tra colleghi Rai. Antinelli: «Mario, perdona chi strumentalizza». Ferrari: «Era amico mio, tu stai zitto»

La morte di Mario Sconcerti diventa l'occasione per un "regolamento di conti" in Rai. Il giornalista sportivo, tra i più conosciuti in Italia, è scomparso improvvisamente sabato pomeriggio, scatenando reazioni, commenti (soprattutto positivi) e ricordi. Tra questi, c'è stato spazio sui social anche per una polemica tra due ex colleghi di Sconcerti, Alessandro Antinelli e Paola Ferrari. Uno scontro che sarebbe nato da un commento fatto su Instagram dalla giornalista, esclusa dalla Rai per i Mondiali, a differenza di Antinelli, che si trova in Qatar.

Ferrari contro Antinelli, cosa hanno detto

Dopo la morte di Mario Sconcerti, Alessandro Antinelli, che si trova in Qatar per seguire il Mondiale per la Rai, ha pubblicato un tweet polemico: «C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario #Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio». Antinelli non ha fatto nomi, ma tra i commenti spunta anche quello di Paola Ferrari. «Stai zitto che è meglio», ha scritto, probabilmente sentendosi chiamata in gioco. Lo scontro social è proseguito. «Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario», risponde Antinelli. L'ultima replica spetta alla Ferrari: «Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio».

Cosa aveva detto Paola Ferrari

Prima del tweet di Antinelli, Paola Ferrari aveva pubblicato un video per commentare la morte di Sconcerti e rivelare un retroscena: «Mi voleva bene e io ne volevo tanto a lui. Mi è stato vicino fino a 15 giorni fa, mi diceva "non ti arrabbiare se ti hanno escluso dai Mondiali". Adesso non dico nulla perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa», ha detto. Un riferimento velato ad Antinelli, che ha quindi risposto per le rime.