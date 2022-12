Selvaggia Lucarelli vuota il sacco e parla di cosa è stato fatto a Lorenzo durante Ballando: «Mortificante e meschino»

Selvaggia Lucarelli si toglie l'ultimo (forse) sassolino dalla scarpa in questa difficile edizione di Ballando con le Stelle per lei. Come aveva anticipato, ha deciso di mostrare quello che è successo, non solo a lei, ma al suo compagno Lorenzo Biagiarelli che in questa edizione del programma ha partecipato come concorrente. Selvaggia ha sostenuto più volte che Lorenzo sarebbe stato penalizzato perché giudicato per il suo legame con lei e non come ballerino, tesi smentita più volte dalla giuria ma che lei ha voluto dimostrare fino in fondo.

La giornalista mostra un lungo video che commenta in un altrettanto lungo post in cui ha puntato il dito contro i colleghi giudici, accusandoli di aver capovolto la verità in maniera meschina, per addossare su di lei la colpa dell’uscita di Lorenzo Biagiarelli. «Domani finisce Ballando, ho detto no a tutti gli inviti in tv per parlare dell’esperienza, così come Lorenzo (esclusa Bortone). Non ci interessava parlarci addosso oltre il programma né sovraesporci, oltretutto insieme. Bastava Ballando. E mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza per Lorenzo se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa A ME per come è andata per Lorenzo a Ballando. E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante», esordisce.

Poi continua: «Tentativi di giocare (sul serio) sul rapporto con la ballerina, rimproveri a caso su quanto la trattasse male perché pensate, non la portava fuori dopo tre ore di prove al giorno (pensate a un mondo in cui una donna è obbligata a uscire col capo o un collega, che bello), poi fatto passare per succube mio che non balla perché lo guardo, poi senza emozioni che deve imparare da altri concorrenti. È così alla fine (che strano) non lo vota più manco mia zia, esce, non lo salvano mandando la Zanicchi in finale al posto suo tra tesoretti e card e danno la colpa a me se è uscito».

Poi nella conclusione l'attacco alla giuria è chiaro, come si percepisce anche la sua delusione: «A me che francamente sulle spalle quest’anno ne ho avute già tante. Ora, va bene tutto, però basta con questo giochino auto-assolutorio “tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada a Ballando te lo meriti. Te lo cerchi. Te lo chiami. È colpa tua”. E se è colpa di qualcun altro scherzava. Mi spiace solo non aver avuto la lucidità, mesi fa, di dire “Non è un pensiero gentile, né l’inizio di una storia divertente”. Peccato».