Selvaggia Lucarelli vs Barbara D'Urso, è guerra: «Le mie ospitate erano state già concordate»

È guerra tra prime donne in tv, Barbara d’Urso durante Domenica Live ha lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli dopo la maglietta indossata a Ballando con le Stelle e l'intervista a Domenica In.«Luigi Favoloso - ha spiegato la D'Urso - ha pagato ed è giusto che torni in tv e che si volti pagina. Speriamo però che, insomma, si smetta di andare in tv a parlare di questo per sfruttare la cosa e per avere visibilità». Un commento che non è sfuggito alla Lucarelli che dopo l'intervista di domenica rilasciata a cristina Parodi ha risposto così: «A proposito di chi cerca visibilità in tv per una scritta sulla maglietta. Entrambe le mie ospitate tv erano state concordate ben prima dei fatti incriminati. Col cuore».L'intervista della giornalista de Il Fatto Quotidiano, tra l'altro ha fatto vincere per la prima volta la gara di ascolti della prima parte dei contenitori domenicali alla Rai.