Selvaggia Lucarelli contro Morgan: «Incolpa gli altri dei suoi errori»

, vero nome Marco Castoldi, è stato sfrattato stamattina dalla sua abitazione di Monza alla presenza dell'ufficiale giudiziario e della Polizia di Stato. Il cantante, compositore e giudice di “The Voice” se l’è presa tante con le forze dell’ordine quanto con alcuni colleghi rei di non averlo aiutato, ma le sue proteste non sembra siano piaciute aDal seguitissimo account Facebook infatti Selvaggia ha voluto specificare la sua posizione sul caso: “Il problema di Morgan é che non si è mai assunto la responsabilità di qualcosa in tutta la sua vita – ha scritto sul social - Dice che non ha pagato le tasse per 10 anni per colpa di un commercialista truffaldino, ma se per 10 anni non paghi le tasse guadagnando anche un milione di euro l’anno il fisco trova il modo di fartelo sapere. Dubito non gli sia arrivata una cartella equitalia a casa e dubito che non se ne sia mai accorto. La verità è che non ha mai denunciato alcun commercialista e che le tasse non le ha pagate perché nella sua vita sregolata gli è sempre risultato complesso ottemperare doveri di varia natura. E non lo sto giudicando. Non mi interessa, anche perché i problemi col fisco sono fonte di stress e sofferenza, pure quando si è in torto. Dico questo per amor di verità”.Morgan ha accusato anche la sua ex Asia Argento: “Del resto la sua vita è tutta un incolpare gli altri delle sue mancanze. Ha fatto un figlio con la Mazzoli perché “lei mi ha incastrato”, si droga/si è drogato perché “Asia, è lei l’iniziatrice, mi ha fatto provare tutto”, “Sky non mi ha pagato!” e invece Sky aveva pagato ma il fisco aveva pignorato il suo compenso, la De Filippi se lo prende così com’è permettendogli di guadagnare dei soldi e lui sputa sulla De Filippi, le tasse sono colpa del commercialista, non fa più dischi da anni ed è colpa degli alieni, forse. La verità è che Morgan è colpa di Morgan. Menefreghista, irresponsabile e irriconoscente con chiunque gli si avvicini. E chi gli si avvicina scatena la sua cronica sindrome del beneficiato rancoroso: diventa pure lo stronzo che l’ha rovinato”.Il consiglio è quello di assumersi le responsabilità: “Dai Morgan, comincia ad assumerti la responsabilità dei tuoi disastri e ti aiuteremo tutti più volentieri, forse”.