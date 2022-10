È iniziato ieri lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ballando con le stelle 2022 è tornato e già non si parla d'altro. Tra una bachata e un tango non sono mancati momenti "pepati" tra giudici e conconcorrenti. Tra i siparietti il piu' acceso è stato sicuramente quello tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano. E c'era da aspettarselo. Lei schierata a favore dei vaccini nella lotta contro il Covid lui fermo sostenitore No-Vax. le scintille erano già previste.

Ballando, è polemica su Montesano No Vax

Nessun imbarazzo per chi come Montesano è abituato a stare su un palco, a danzare di fronte a milioni di telespettatori. L'attore romano incanta il pubblico, e anche la padrona di casa. «Mi sembra di aver staccato una stella e di averla portata qua», Milly non si è riuscita a trattenere. «Lui è il protagonista del cinema, del teatro e della televisione, portarlo qui è un contributo aggiuntivo per il programma». Una vera e propria standing ovation quella che ha ottenuto l'attore. La giuria elogia l'esibizione, ma quando è il tono di Selvaggia Lucarelli i toni cambiano, e i complimenti finiscono.

Povera Italia con la memoria corta.



Può pure ballare bene, ma Enrico Montesano è colui che ha incitato un intero popolo contro i vaccini.



Io questa cosa non riesco a dimenticarla.#ballandoconlestelle — Regina Phalange (@IlCerco) October 8, 2022

Pur ammettendo l'ottima perfomance di Montesano, la giornalista ha voluto aggiungere un'osservazione che è stata una vera e propria freccita. «Il mio vero conflitto d'interessi questa sera è con Montesano in realtà», esordisce così Selvaggia che continua. «Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto. O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c’è mestiere. Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?»

La frecciata di Selvaggia Lucarelli

Si sapeva che la scelta di Enrico Montesano nel cast avrebbe portato a diverse polemiche, e sono partite già nella prima puntata. L’attore romano, 77 anni, sin dall’esplosione dell’emergenza sanitaria si è infatti schierato alla guida di coloro che si oppongono all’utilizzo dei vaccini anti-covid, finendo inevitabilmente al centro delle polemiche. Impossibile dimenticare un Montesano capopopolo di piazza a conquistare la folla con proposte plateali e divisive, come la disobbedienza civile o l’interruzione del pagamento del canone Rai. «Scorporare la quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi», queste alcune delle proposte del "programma" di Enrico.

Le critiche

Anche per questo la decisione di arruolarlo nel cast di Ballando con le stelle 2022, uno dei format più nazionalpopolari della tv italiana, ha fatto storcere la bocca a molti. E ha creato tantissime polemiche che, come dimostra la frecciatina scoccata ieri in puntata da Selvaggia Lucarelli.