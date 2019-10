Selvaggia Lucarelli insultata su Twitter: «Mi hanno scritto che sono una grandissima tr...»

Lunedì 14 Ottobre 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 16:03

«Sei una grandissima tr..... comunista di m....». Piovono commenti d'odio su Twitter rivolti a Selvaggia Lucarelli dopo la sua partecipazione al programma di Massimo Giletti Durante la trasmissione la showgirl ha difeso il diritto di, ex brigatista che ha finito di scontare la sua pena, di ricevere il reddito di cittadinanza, scatenando l'ira del web.A raccontarlo è la stessa giornalista su Twitter. «Ieri sera a nonelarena ho discusso del reddito di cittadinanza agli ex brigatisti, sostenendo che Stato non si vendica e che chiunque finisca di scontare la sua pena è un cittadino uguale agli altri. Questo uno dei messaggi arrivati stamattina», scrive la Lucarelli che pubblica un messaggio sonoro inequivocabile: «Sei una grandissima tr..... comunista di m....», afferma un hater. Con toni molto più pacati, e prendendo le distanze dal contenuto del messaggio d'insulti, interviene ancheche però si mostra contraria alla posizione espressa dalla Lucarelli. «Ignobile il messaggio che ti è arrivato. Ma sul resto, come puoi immaginare, non sono d'accordo. Reinserimento nel lavoro, a fine pena, sacrosanto. Reddito di cittadinanza per chi ha fatto guerra allo Stato con morti e feriti, no. Ti abbraccio», spiega la Dalla Chiesa.