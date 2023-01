Serena Bortone: «Ho la malattia di De Quervain». Mano fasciata in diretta, cosa le è successo

Serena Bortone ha fatto preoccupare i telespettatori dopo essersi mostrata in diretta con una fascia sulla mano. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha dichiarato di aver subito un intervento, ma poi è andata oltre continuando con la conduzione del programma. Solo dopo qualche giorno ha chiarito quello che le era successo.

Nel corso di un'intervista con Giovanni Minoli la presentatrice ha spiegato con maggior precisione perché ha una fasciatura al braccio. Quando Minoli le ha domandato se si fosse per caso ferita, lei ha risposto: «Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain». Ha poi precisato che non si tratta di nulla di grave, che è una malattia che l'ha colpita al polso per cui è stato necessario fare un intervento.

A quanto pare, in ogni caso, con questa fasciatura la Bortone dovrà avere a che fare ancora per qualche giorno, fino a quando il problema al braccio non si sarà risolto. La Sindrome di De Quervain è un particolare tipo di infiammazione che colpisce la guaina che ricopre i due tendini che sono collegati al movimento del dito pollice. Di norma si manifesta un intenso dolore al polso e al pollice, che viene aggravato con il movimento del primo dito della mano.