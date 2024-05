Serena Bortone a Verissimo: «Le polemiche per il caso Scurati? Sono tranquilla. Sono single perché poi i fidanzati vogliono stare a casa mia»

Serena Bortone arriva per la prima volta nello studio di Verissimo. La carriera della giornalista inizia quando Serena aveva 18 anni ma della vita privata si sa veramente pochissimo. «Sono molto riservata, sono sempre stata un libro aperto e trasparente e questo è un motivo di vulnerabilità però ho una sfera intima (come amori e lutti) che tengo per me ma se ne può parlare». Carattere ribelle, cresce a Roma in un'ambiente borghese seguendo l'insegnamento dei suoi genitori e una gran voglia di raccontare storie così il primo curriculum che porta in Rai cattura l'attenzione dei vertici. Parte da inviata poi conduttrice e infine un volto quotidiano della Rai. Una donna sincera e libera che tutela il suo privato.

Serena Bortone a Verissimo, chi è la giornalista? Età, la carriera, la famiglia, il caso Scurati, la vita privata e la malattia

Serena Bortone a Verissimo, le repliche alle polemiche sul caso Scurati

Nelle ultime settimane Serena è stata al centro dell'attenzione per il caso Scurati, il monologo del 25 aprile che sarebbe dovuto esser letto nel suo programma che poi la Rai ha deciso di bloccare, ma che la giornalista ha comunque letto in apertura di Chesarà, il suo talk. «Le polemiche? L'importante è non fare la cosa sbagliata sono molto tranquilla non ho ansie nè eccitazione.

Gli attacchi sui social trovo un senso di tenerezza nei confronti di chi passa il proprio tempo sul computer ad attaccare gli altri perchè queste persone potrebbero andare a fare una passeggiata. Io non sono capace a fare la vittima. Questa è la prima volta che mi accade un episodio del genere. Io non sono una testa calda, io sono un orgogliosa dipendente dell'azienda di Stato. Nella vita si paga un prezzo per tutto, ma l'assenza di libertà ha un prezzo superiore forse ho pagato un prezzo (sempre nella vita) per non aver fatto la parte della cortigiana. L'importante è essere se stessi e fare il proprio dovere».

Il ruolo della donna nel lavoro

L'inizio della carriera per Serena era in un mondo con una prevalenza di uomini: «Da bambina pensavo che essere femmina fosse un vantaggio poi ho capito che la voce femminile faceva piu' fatica ad affermarsi ma questa è colpa di un sistema nel quale siamo stati cresciuti. Non esistono dei ruoli anche nelle famiglie. Quindi nel lavoro se in riunione dicevo una cosa non veniva ascoltata se lo diceva un maschio si. Però il collega maschio diceva “come ha detto Serena”. Io non sono stata emarginata ma esaltata dalla Rai».

Il dolore per la morte del padre

Il papà della giornalista è morto, ma lei ora ne parla in modo tranquillo. «Mio padre è stato malato per gli ultimi 3 anni della sua vita. Io benedico quella malattia perchè mi hanno consentito di prendermi cura di lui e in questa cura ho scoperto che era papà».

La vita privata

E la vita privata? «Oggi sono single. Siamo felici in coppia però il compromesso è complicato. Nella vita sono volutamente single nel senso che nella vita che i fidanzati poi vengono tutti a casa e vogliono stare lì. Io ho bisogno di una persona che mi tenga testa ma se lo fa troppo vado in sofferenza. Sono una donna impegnativa. Dobbiamo trovare un'amante della donna impegnativa»