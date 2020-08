Zavoli, la lettera di Raffaella Carrà: «Lei rimarrà nel mio cuore»

«Caro dottor Zavoli, lei resterà sempre nel mio cuore». Così scrive Raffaella Carrà in una lettera indirizzata idealmente all'ex presidente Rai scomparso ieri sera a 96 anni. «É con profondo dispiacere che ho saputo che non è più fra noi. Ma lei per me rimarrà per sempre nel mio cuore anche se l'ho incontrata una volta sola a Viale Mazzini. Era l'ora di colazione e lei mangiava due grissini ed un pezzettino di formaggio. In strada c'era una manifestazione di operai della Rai e io salii al settimo piano per farle una domanda: 'lei è sicuro che io debba firmare il contratto con la Rai, in questo momento?'. Lei mi rispose: “certo che sì, due cose non darò a Berlusconi: il Meter e la Carrà”. Me ne andai rassicurata, ma anche con il timore di ritorsioni, grazie a Dio non successe nulla. Ho ammirato il grande giornalista che tra le altre cose mi fece amare il 'Giro d'Italià per sempre. Le voglio bene».

Sergio Zavoli è morto: fu presidente Rai e maestro della televisione. Aveva 96 anni. Franceschini: «Perdita enorme»



Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA