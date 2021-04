Le serie tv in arrivo sulle piattaforme: da “Anna” a “Domina” ed “Elite”

Mentre si avvicina la riapertura dei cinema, anche se con presenze contingentate e con tutte le misure anti-Codiv, non si arresta la cascata di novità sulle piattaforme per quanto riguarda le serie tv fino a giugno. Su Netflix, il 23 aprile arriva Tenebre e ossa; tratta dai bestseller del Grisha Verse scritti da Leigh Bardugo,la serie è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati