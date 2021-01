Sky lancia una serie tv sulla pandemia: Kenneth Branagh sarà Boris Johnson

L'attore e regista inglese Kenneth Branagh interpreterà il premier inglese Boris Johnson una serie tv in cinque episodi che racconterà l'impatto della pandemia sull'Inghilterra e che dovrebbe essere destinata a Sky Atlantic. “This Sceptred Isle”, questo il titolo in inglese della serie (che tradotto letteralmente sarebbe “Questa isola dello scettro”), sarà diretta da Michael Winterbottom, che è anche uno dei produttori della fiction.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Virus, arriva l'horror sulla pandemia: il figlio di Stephen King... GRAN BRETAGNA Covid, la presentatrice di Sky News cena fuori per festeggiare i suoi... IL PERSONAGGIO Christian De Sica: «Anche io colpito dal Covid. Scordiamoci le... MONDO Coronavirus, Johnson non ha la polmonite

Britain's Sky television has announced plans to make a drama series about the UK's battle with the coronavirus starring Kenneth Branagh in the role of Prime Minister Boris Johnsonhttps://t.co/tLDonzpLpN — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2021

La storia racconterà paure, tensioni e decisioni dei protagonisti politici di fronte alla prima ondata del coronavirus ma anche la risposta di scienziati, infermieri e medici che hanno lavorato senza sosta per salvare chi si è ammalato. La sceneggiatura si basa sulle testimonianze dei protagonisti, dall'inquilino di Downing Street ai responsabili del Dipartimento della Salute, dal Gruppo Consultivo Scientifico per le Emergenze (Sage) ai personale di ospedali e case di cura in tutto il Paese. Anche per questo, Tim Shipman, redattore politico del Sunday Times, è stato ingaggiato come consulente. Le riprese inizieranno a giorni e la serie sarà pronta nel 2022.

Sanremo, Lavia: «Il teatro muore e pensano al Festival, una volgarità favorire kermesse mediatiche»

Can Yaman a Roma per il nuovo spot di Ozpetek, folla di fan (e assembramenti): tutte pazze per il turco

Neri Parenti, il Covid, Boldi-De Sica, il "lockdown Maradona": «I cinepanettoni, la mia condanna»

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA