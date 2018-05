“Sette meraviglie” su Sky Arte, viaggio nelle bellezze italiane

Sabato 5 Maggio 2018, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette monumenti, sette siti, sette tesori italiani tutti da scoprire sono i protagonisti di “Sette meraviglie”, la produzione originale realizzata in esclusiva per Sky Arte HD da Ballandi Arts che ritorna dal 7 maggio, con la quinta stagione, ogni lunedì alle 21.15. Un viaggio speciale tra arte, storia e natura per condurre il grande pubblico alla scoperta di altri sette grandi simboli del patrimonio artistico italiano. Attraverso immagini esclusive, realizzate grazie all’ausilio delle più moderne tecniche di ripresa, e alle illustrazioni storiche che da sempre caratterizzano la serie documentaristica, si racconteranno luoghi emblematici del nostro Paese da un punto di vista particolare per regalare allo spettatore un’esperienza unica. La quinta stagione attraversa l’Italia da Paestum alle necropoli etrusche, dalle Ville Medicee alla Sardegna Nuragica, da San Gimignano alla Roma barocca passando per le Ville Palladiane.In “Paestum” (lunedì 7 maggio alle 21,15) si racconta il sito celebre nel mondo per i templi greci che ancora catturano la vista e l’immaginazione, integri, come pochi monumenti dell’antichità, dopo più di duemilacinquecento anni di traumi naturali e sociali. Paestum riconquista piena visibilità nel Settecento come meta d’elezione del Grand Tour che vide protagonisti alcuni degli intellettuali e degli artisti più in vista dell’epoca. La vista dei templi di Nettuno, di Hera e di Atena, la sovrapposizione di elementi greci e romani, il rinvenimento di capolavori dell’arte funeraria, come la tomba del tuffatore, hanno reso Paestum un luogo nodale nello studio della civiltà greca e delle sue evoluzioni successive nel nostro Paese.È dedicata a “Cerveteri e Tarquinia” (lunedì 14 maggio alle 21,15), la successiva puntata, protagonisti gli Etruschi che rappresentano ancora oggi una delle pagine più affascinanti, misteriose e complesse del percorso evolutivo del bacino del Mediterraneo. Popolo fiero e combattente quello etrusco giunse ad altissimi livelli nelle arti e nella struttura sociale. Ebbero una egemonia secolare soprattutto nella bassa Toscana e nel Lazio prima dell’avvento di Roma. Il grande senso di devozione e rispetto per i defunti è testimoniato negli straordinari siti funerari come le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia che, con la loro struttura urbanistica e gli affreschi delle camere sepolcrali rappresentano una testimonianza unica ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca.