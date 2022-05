Rissa Mughini-Sgarbi, parla Maurizio Costanzo: «Un clima da osteria, così è la vita»

«C'era un clima nobile da osteria, è la vita: se io vado in un'osteria ci sono alcuni che non sono d'accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa». Così Maurizio Costanzo ospite a 'Facciamo finta che', il programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri, commentato la rissa che mercoledì sera al 'Maurizio Costanzo Show' ha visto protagonisti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, rissa al Maurizio Costanzo Show: «Ti prendo a calci». E il critico cade dalla sedia

Gli fa eco Carlotta Quadri: «Costanzo dice sempre che sul palco del 'Costanzo Show' va in scena la vita». Tommaso Zorzi, presenza fissa di 'Facciamo finta che', aggiunge: «Sono quaranta anni che su quel palco vanno in onda spaccati di vita, spaccati di personaggi che hanno i loro lati, i loro spigoli e le loro curve. E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa». «Oppure vi assumete voi di non guardarlo», chiosa Costanzo.