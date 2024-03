Shaila Gatta, frecciatina contro il Grande Fratello: «Volevano creare dinamiche. Mirko? Non è il mio tipo». Perla piange nella notte

L'amore tra Perla e Mirko ha ricevuto una piccola batosta durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Dopo mesi e puntate intere dedicate alla loro storia, sembrava che nulla potesse metterli in difficoltà, ma Alfonso Signorini ha deciso di aprire un nuovo capitolo in questa narrazione. Il conduttore ha mostrato a Perla alcune foto di un party a cui Mirko aveva preso parte una delle sere precedenti. Insieme a lui, nelle foto scattate dai paparazzi di Chi, c'era anche la ex velina mora Shaila Gatta. Signorini ha fatto intendere che lei non lo avesse lasciato solo un attimo, insinuando dubbi in Perla. La ragazza, dopo aver detto che avrà modo di parlarne con Mirko fuori e chiarire, è scoppiata a piangere durante la notte.

Nel frattempo, Gatta ha risposto alle dichiarazioni di Alfonso Signorini.

La versione di Shaila Gatta

Shaila Gatta, in un'intervista a Fanpage, ha spiegato cosa è successo alla festa che ha creato tanto scalpore durante la diretta del GF. L'ex velina ha mandato quindi una frecciatina al programma: «È tutto falso. Eravamo ad una festa, ho parlato con Brunetti per tre minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo.