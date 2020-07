Silvestro Montanaro è morto: il giornalista aveva 66 anni, si occupò di mafia e camorra e lavorò con Santoro in Rai

Lutto nel giornalismo. È morto a 66 anni Silvestro Montanaro. Aveva cominciato la sua carriera come corrispondente di Paese Sera e poi dell'Unità, per poi in seguito approdare alla Voce della Campania. Li si occupò per anni di inchieste su mafia e camorra, e sui rapporti tra le cosche e i poteri politici ed economici. Montanaro entrò poi, nel 1989, a far parte della squadra di Michele Santoro in “Samarcanda”, e da lì proseguì la collaborazione in Rai nelle trasmissioni “Il Rosso e il Nero” e “Tempo Reale”, diventando coautore. In Rai, fu autore anche del programma “C'era una volta” in onda su Rai3, e condusse la trasmissione “Dagli apAppennini alle Ande”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio al giornalista, anche quello di Fiorella Mannoia: «“L’unico dovere del giornalista è raccontare la verità”. E tu lo hai sempre fatto, con la schiena dritta e la coscienza pulita. Ciao amico mio, oggi siamo un po’ più soli», ha scritto la cantante su Twitter.

“L’unico dovere del giornalista è raccontare la verità”. E tu lo hai sempre fatto, con la schiena dritta e la coscienza pulita.

Ciao amico mio, oggi siamo un po’ più soli. ❤️ pic.twitter.com/KCyokxSxYo — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) July 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA