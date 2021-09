Silvia Toffanin raddoppia l'appuntamento con Verissimo e si racconta: «Mi manca la mia mamma»

Silvia Toffanin pronta per la sua nuova avventura televisiva che la vede protagonista in un doppio appuntamento con Verissimo, si è raccontata in un'intervista in cui ha messo a nudo le sue paure. Da questo fine settimana il programma di Canale 5 andrà in onda il sabato e per la prima volta anche di domenica. Silvia è molto felice del suo lavoro ma al primo posto nella sua vita resta la famiglia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati