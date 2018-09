Simona Ventura contro X-Factor: «Cambiato dai tempi di Morgan, vendono solo i cantanti scoperti da noi»

Mercoledì 12 Settembre 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 17:48

«Lo trovo un progetto lontano dalla mia missione originaria», si era parlato di un ritorno di Simona Ventura a XFactor, dopo la decisione di allontanare Asia Argento. Simona però, impegnata con la grande prova di “Temptation Island Vip”, non solo non tornerà nel talent, ma lo trova anche molto cambiato: «Il programma è cambiato troppo rispetto a quando lo abbiamo lanciato con Morgan – ha spiegato a “Chi” - Cito lui perché i cantanti che ancora oggi vendono sono quelli che abbiamo scoperto noi. Nessuno si offenda, ma è così».L’allontanamento di Asia Argento dopo il caso Bennet non è stata una buona idea: «Un peccato, era la vera novità di questa annata. Competente in ambito musicale ma volto di una società che è anche una multinazionale americana. Dopo lo scandalo esploso, immagino non abbiamo potuto fare altrimenti. Dispiace (…) Asia ha peccato di ingenuità senza dubbio. Ma il tritacarne mediatico nel quale è finita è stato devastante».