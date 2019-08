Simona Ventura torna al primo amore, il calcio: condurrà Domenica Ventura

Simona Ventura

Giovedì 1 Agosto 2019, 20:29

Dopo "Quelli che il calcio", Super Simo torna a condurre un programma sportivo domenicale che andrà in onda su Rai 2. Ma per lei si preannuncia una stagione ricca di impegni, tutti in casa Rai.Perla prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni. Per lei, che è stata al timone di Quelli che il calcio, per circa dieci anni ilè un ritorno in grande stile., questo dovrebbe essere il titolo del programma secondo quanto riportato da Davide Maggio, andrà in onda. Il programma sarà targato. Nessun annuncio ufficiale al momento, ma poche ore fa la Ventura ha ripubblicato una storia su Instagram che riportava la notizia. Per la Ventura non c'è solo lo sport, sarà anche la voce narrante de "", che sarà ambientato negli anni '80, e sostituirà, voce delle prime tre stagioni. Sempre per il 2020, in contemporanea con "Domenica Ventura", Super Simo sarà alla guida della nuova edizione di" e del ritorno di "".