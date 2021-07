Simona Ventura distrutta dal dolore per la morte di Paolo Beldì, lo storico regista della Rai che ha contribuito come lei all’incredibile successo di quegli anni di Quelli che il calcio. La conduttrice era molto legata a lui, grazie anche ai tanti anni trascorsi insieme fianco a fianco per lavoro, per questo ha voluto dedicargli un ultimo saluto sui suoi social.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati