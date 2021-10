Simone Montedoro, il carabiniere di Don Matteo a Oggi è un altro giorno: «È stato Insinna a propormi sul sul set»

Simone Montedoro, ospite di Oggi è un altro giorno condotto da Silvia Bortone, rivela com'è iniziata la sua avventura sul set di Don Matteo: «È stato proprio Flavio Insinna a propormi sul set di Don Matteo: mi ha segnalato come 'bravo' e io posso solo ringraziarlo». Sul set, Simone veste i panni del carabiniere Giulio Tommasi, affiancato da Nino Frassica e dai tantissimi protagonisti della serie tv di successo di Rai1.

«Ho scelto di fare l'attore per caso - risponde alla domanda della padrona di casa su com'è nata la sua passione per la recitazione -: da piccolo sognavo, e continuo tuttora».

Simone ricorda bene il primo giorno di set con Terence Hill, storico volto della fiction Don Matteo che ora cede lo scettro a Raoul Bova: «Ero emozionatissimo. Di fronte ad uno dei miei miti, di cui ho visto un sacco di film, tremavo».

Nonostante la sua natura da comico, dimostrata negli anni scorsi come imitatore e attore, Montedoro è un eterno passionale e lo conferma raccontando di come è nata la storia d'amore con sua moglie Lara Carnevale: «Ci siamo scambiati delle lettere scritte a mano per dichiararci». Un legame d'altri tempi, esploso sotto l'atmosfera natalizia e consolidato dalla nascita del figlio Matteo, mai naufragata. Attualmente, la coppia ha deciso di vivere col piccolo Matteo a Ibiza per motivi di lavoro legati alla compagna di Simone.