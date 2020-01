Ultimo aggiornamento: 13:43

«Una dura battaglia, ma soprattutto una storia di coraggio: domani, in esclusiva assoluta a #Verissimo, la nostra Silvia incontrerà il grande uomo e allenatore Sinisa Mihajlovic». Con questo post su Instagram, Silvia Toffanin annuncia l'ospite della prossima puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio su Canale 5. Un evento atteso, soprattutto perché la storia che racconteràsi trasformerà in un messaggio emozionante. E forte.L'allenatore del Bologna, nei giorni scorsi, aveva ricevuto il "Premio Coraggio" per la sua vicenda ormai nota. «Ho sempre cercato di onorare con coraggio gli impegni della mia vita, affrontandola con coraggio, specie in quest'ultimo periodo». L'ex giocatore campione d'Italia con la Lazio nel 2000, era apparso emozionato nel ricevere il riconoscimento a Torino: «Il coraggio non mi è mai mancato, mai mancato, come uomo, come calciatore e ora come allenatore - aveva detto Mihajlovic - Sono contento di ricevere il premio qui, perché Torino è una città che mi è rimasta nel cuore». Il tecnico ha infatti allenato il Toro per una stagione e mezza. Il riconoscimento è stato assegnato al tecnico, che sta lottando contro la leucemia, «per l'intrepida forza con cui ha affrontato la malattia, esempio fulgido per chi vive un momento difficile della propria esistenza».