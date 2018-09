Una sit partenopea per la prima volta in scena di Neri Parenti

Giovedì 6 Settembre 2018, 13:34

Doveva essere una pellicola «tradizionale» ma poi, poco per volta, è approdata sul web come una serie autoprodotta da «La pagina dei Buffoni» ovvero la pagina Facebook creata appositamente su cui escono le puntate.È nata così «La vita come viene», ​una divertente commedia in dieci puntate (una ogni sabato) che ruota attorno alla sparizione di uno scrittore che si firma sotto pseudonimo nonché alla caccia che si scatena per scoprirne l'identità e ad un locale, l'Ennò (che esiste davvero) dove i protagonisti si ritrovano. Le riprese, effettuate tra Napoli, Roma e Milano, vedono in scena gli attori Andrea Manzillo, Maria Laura Passaro, Iole Casalini, Alberto Vito, Omar Cotugno, Roberto Ormanni, Roberta Di Somma, Fabrizia Maffettone, Giacomo Palombino e Maria Elena Zuccaro.Ma anche, per un simpatico cameo, Neri Parenti che ha apprezzato il progetto napoletano a cui prendono parte anche dei giovanissimi alunni di Acting Junior della Scuola di cinema di Napoli.«Insomma - spiega l'autore Brando Improta - abbiamo cercato di coinvolgere tutte le persone che inseguono lavori artistici nella nostra città, per dare visibilità e crescere insieme»Le musiche, tutte originali, sono di Roberto Ormanni e Luigi Nastri e la prima puntata ha ottenuto fin qui più di duemila visualizzazioni nette, cioè del video visto per intero, più di settemila contatti in generale.Del cast fanno parte del resto anche personaggi come Lucio Ciotola, attore teatrale napoletano di esperienza, e Maurizio Capone dei Bungt Bangt.Oltre ad uscire online, la serie sarà proiettata per intero dal 21 al 22 settembre al Tuscany Web Fest, dove è arrivata in finale per le varie categorie, e l'ultima puntata di nuovo il 28 novembre al Roma Web Fest sempre per la finale.Davveor un buon inizio, insomma, che ha motivato Improta ad inizare già la scrittura di una seconda stagione.