Non è passata inosservata la gaffe di Sky Sport che questa mattina, durante il telegiornale delle ore 10, ha mandato in onda una serie di servizi di ieri. Soltanto dopo il quarto servizio - Atalanta, Genoa, Juventus e Salernitana, tutti argomenti di ieri appunto - in regia si sono accorti che qualcosa non andava: il tg è stato quindi bruscamente interrotto dall'entrata a gamba tesa di un blocco pubblicitario, seguito poi dal ciclo di notizie corretto.