Sofia Goggia a Verissimo: «Niente screzi con Federica Brignone. I dubbi sul mio infortunio? Sono rimasta male»

Sofia Goggia a Verissimo racconta la sua carriera sportiva e le difficoltà dell'ultimo periodo. La campionessa di sci ha sempre desiderato fare questo nella vita: «A quattro anni è iniziato tutto. A nove anni ho scritto che volevo vincere le Olimpiadi di discesa libera e nel 2018 sono riuscita a coronare il sogno».

Nonostante l'infortunio, alle ultime Olimpiadi è riuscita a salire sul secondo gradino del podio: «Quest'anno è stato molto diverso e ho vinto un bell'argento. Non mi ero ancora ripresa dopo l'infortunio. Non ero pronta, ma è bastato. Più che dolore non ero in condizioni fisiche ottimali. La sofferenza interiore non è stata trascurabile, ma è il mio cammino e lo accetto».

Sulle insinuazioni circa l'aver finto l'infortunio spiega: «Sono rimasta male perché il volo era davanti agli occhi di tutti. Andare a sostenere il contrario quando c'è una refertazione oggettiva. Mettere in dubbio la parola di medici della federazione è stato di cattivo gusto. Ci sono rimasta male, ma sono consapevole che questo sport a questo livello ti mette i riflettori addosso e non puoi piacere a tutto. Uno può pensarla come vuole, ma da qui alla diffamazione ce ne passa. Tra me e Federica Brignone non ci sono stati screzi, abbiamo caratteri differenti, ma se c'è rispetto tutto va avanti liscio». «L'amore è un capitolo non tanto aperto nella mia vita, sono single... In passato ho avuto una relazione che non era molto giusta», conclude.