Da "Un posto al sole" al Fashion Gold Party: Sofia Piccirillo miglior attrice emergente

Sofia Piccirillo, la bambina che dal 2019 interpreta il ruolo di Bianca Boschi nella soap di Rai 3 “Un Posto al Sole”, il prossimo 3 giugno sarà ospite alla decima edizione del Fashion Gold Party, dove sarà premiata come miglior attrice emergente.Tra i giovani volti dell’Agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque Sofia (11 anni), entrando a far parte del famoso condominio di Palazzo Palladini, ha realizzato un suo grandissimo sogno, ovvero quello di recitare al fianco degli attori della sua soap preferita.

«Ricordo molto bene il giorno in cui ho partecipato al casting. Ero molto emozionata, ma non sapevo che avrei dovuto fare il provino per il ruolo di Bianca in Un Posto al Sole. Ho sempre seguito la soap fin da piccolissima, quindi, mia madre per non influenzarmi decise di cancellare il nome dal copione. Una volta sul set capii tutto, c’erano tantissime bambine ed io avevo perso quasi le speranze, poi, fui scelta ed è stata una grande gioia. Mi piace molto il mio personaggio, anche se è molto diverso da me. Bianca è forte, coraggiosa, mentre io sono molto emotiva. Di lei amo il suo modo di affrontare le situazioni, perché difende sempre gli altri, i più deboli. Sul set siamo come una vera famiglia. Tutti mi vogliono bene, scherzano e giocano con me e non mi fanno mai sentire fuori luogo. Giro le scene dalle due alle tre volte a settimana, nel pomeriggio dopo la scuola, dalle tre alle quattro ore. Il copione mi viene dato due giorni prima, così ho il tempo per impararlo».