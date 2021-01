Solange è morto: trovato senza vita in casa a Livorno, aveva 69 anni. «Cause naturali»

Solange è morto. Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono.

Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell'abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso.

Solo quattro giorni fa Solange era stato ospite di Unomattina, su Rai1. L'ultima di moltissime apparizioni in trasmissioni tv che lo hanno reso un personaggio molto popolare, amato dal pubblico. Ad annunciare la sua partecipazione al programma era stato un post sul profilo Instagram Solangesensitivo, lo stesso dove, pochi minuti dopo la diffusione della notizia della morte, è apparso un nuovo post con una sorta di saluto postumo dell'artista: «La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere 😇!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella 🌟... vi voglio Bene ....S».

Solange: sensitivo, cantante e volto tv

Solange iniziò la sua lunga carriera negli anni ottanta come sensitivo ma al contempo si fece conoscere anche come cantante incidendo alcuni 45 giri, tra i quali Ma che bandiera è questa qua e Palline colorate. Negli anni novanta ottenne una parte nelle trasmissioni La sai l'ultima?, Casa per casa (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e Buona Domenica.

Nel 2004 partecipò alla prima edizione del reality La fattoria, condotta da Daria Bignardi. È autore di 6 libri, scritti dal 1996 al 2013, editi e pubblicati da vari editori.

