Soleil e Sophie, a Verissimo i ritocchi chirurgici: «Ci siamo rifatte le labbra, ma poi le abbiamo tolte»

Sophie, Soleil e la chirurgia. A Verissimo, le ex gieffine raccontano la loro amicizia dopo la fine del reality. Mano nella mano confermano la forte amicizia che è nata e che prosegue senza sosta anche adesso. Ma all'inizio del reality tra le due non correva buon sangue. Infatti spesso si lanciavano frecciate e offese e, spesso, anche forti. «Sei tutta di plastica, non hai argomenti» aveva detto inzialmente Soleil a Sophie, riferendosi ai ritocchi chirurgici.

Alla domanda di Toffanin sul rapporto con la chirurgia estetica, Soleil risponde: «Non sono contro». «Mi sono rifatta le labbra e poi, come Sophie, siccome non mi piacevano mi sono fatta la ialuronidasi. Infatti, togliendole, mi sono sentita molto meglio».

Anche Sophie non ha nascosto di essere ricorsa alla chirurgia. «Mi sono rifatta il seno e le labbra. Ma col tempo non mi piacevano le labbra per cui ho fatto la ialuronidasi per toglierle. Ora mi piaccio così». Le due gieffine sono felicemente fidanzate. Ma se la dolce metà di Sophie, Alessandro Basciano, è sotto gli occhi dei riflettori da mesi, del fidanzato di Soleil, invece, non si sa nulla. «Ma esiste o è un Mark Caltagirone?» scherza Silvia Toffanin, riferendosi al caso mediatico di Pamela Prati che aveva inventato di avere un uomo. «Esatto, è un Mark Caltaginorne» risponde Soleil, glissando nuovamente l'argomento.