Sonia Bruganelli, la frecciatina a Paolo Bonolis: «Ciao Darwin? Lavoro più io di lui»

Venerdì 24 Maggio 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 18:20

«Stiamo pensando di inserire più uomini. Mica devono esserci solo belle donne. Ciao Darwin​ è un programma maschilista: vorrei che nel programma fosse dato lo stesso spazio degli uomini alle donne». Così Sonia Bruganelli in un'intervista a Tpi racconta la sua idea di un nuovo format diche questa sera va in onda con l'ultima puntata di questa stagione. E quando fa riferimento al marito Paolo Bonolis , scherzando, ammette: «Se metto troppi uomini, poi non lo conduce lui…».Sonia Bruganelli è tra i produttori, con la sua azienda SDL Tv, della trasmissione. Non è un caso che nell'ultima puntata al posto di Madre Natura si è visto un Padre Natura impersonificato da Filippo Melloni e rivela: «Lì dentro sono tutti maschi - ha aggiunto - sono una delle poche donne e combatto per mettere gli uomini».Poi ha parlato della mole di lavoro necessaria per un programma come Ciao Darwin, con una frecciatina al marito:, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni - spiega - In pratica, lui arriva quando ci sono le prove e poi in occasione della puntata. Non c’è un segreto per raccontare il successo di questa trasmissione. Fa divertire e alla gente piace, perché qui è tutto reale senza finti sentimenti. L’ultima puntata ha fatto il botto con il risultato più alto della programmazione».