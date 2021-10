Gf Vip, ecco perché Sonia Bruganelli porta i figli in studio. E da Bonolis arriva un pronostico

Lingua tagliente e spirito combattivo, Sonia Bruganelli si conferma una novità incisiva per la nuova edizione del GF Vip in corso. Un volto che in pochi sono abituati a vedere in prima linea perchè la moglie di Paolo Bonolis ha sempre lavorato dietro le quinte della televisione, ma Alfonso Signorini l’ha convinta a cambiare rotta. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia ha anche parlato della sua famiglia e dei suoi figli sempre presenti in studio.

APPROFONDIMENTI PROVOCAZIONI Giancarlo Magalli, a Verissimo il selfie con Sonia Bruganelli:... SORRIDENTI Giancarlo Magalli a Verissimo smaschera la Bruganelli: «Selfie... SOTTO LE LENZUOLA Gf Vip, Amedeo Goria a letto con un trans: «Alla fine questa...

Leggi anche - Beatrice di York e la figlia Sienna, cosa nasconde il nome scelto? Lo sgarbo alla Regina

Infatti, i suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: «Sono fan e conoscono alcuni concorrenti». Anzi, pare siano stati proprio loro a spingerla ad accettare il GF Vip!

Sembra che, per sostenere il ruolo da opinionista, Sonia prenda consigli anche dal marito Paolo Bonolis: «Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. […] Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene». Lui stesso le ha insegnato a dire ciò che pensa nel momento giusto.

Un altro grande suggerimento è quello di essere coerente, senza ferire le persone. Ma quello che stupisce di più è che Paolo Bonolis la aspetta sveglio dopo le puntate. L’opinionista non ha nascosto infatti di non avere mai le chiavi di casa con sé, perché non ci pensa. Nei primi momenti Paolo pare faccia finta di niente, poi inizia a commentare la puntata e ne nasce un dibattito. Anche suo figlio Davide si diverte spesso a contestare i suoi interventi.

Così Sonia è arrivata al GF Vip con tutta la sua schiettezza, ma con poca imparzialità visto che sostiene a spada tratta Soleil Sorge e la rende sempre immune.