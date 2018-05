Sonia Bruganelli difende il Grande Fratello: «Barbara D'Urso è perfetta»

Giovedì 17 Maggio 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 16:29

Sonia Bruganelli, la potentissima moglie di Paolo Bonolis in un’intervista rilasciata a Gay.it, ha difeso Barbara D’Urso e il Grande Fratello.Sui social vanta oltre trecentomila follower ed è famosa soprattutto per le sue provocazioni.In una lunga chiacchierata oltre a dire la sua su adozioni gay e sui programmi del marito, parla anche del Grande Fratello: «La verità? A me non dispiace affatto! - risponde - Ad esempio, al Grande Fratello la trovo perfetta. Lei non si limita a seguire la classica liturgia dei reality e con il suo carisma fa suoi i programmi che conduce. Tra una conduzione standard di un reality e quella di Barbara, scelgo la seconda».Alla domanda sulle critiche al programma, da grande conoscitrice dei meccanismi tv, la Bruganelli risponde come sempre senza peli sulla lingua: «Dopo quindici edizioni, ci può stare che si cerchino persone sopra le righe, altrimenti dove sarebbe la novità? Poi, ogni situazione è figlia del contesto. Anche noi, in passato, siamo stati oggetto di critiche pesantissime per aver portato alcuni personaggi in onda con ‘Ciao Darwin’. Un concorrente qualsiasi che entra nella casa di Cinecittà, dopo aver visto così tante edizioni, non entrerà mai per un’esperienza fine a se stessa, e Barbara è stata molto brava nel portare in onda l’esasperazione dell’esibizionismo. Tutti stanno criticano quest’edizione del reality di Canale 5, ma mai nessuno si sofferma a parlare degli ottimi ascolti»​.